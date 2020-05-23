رابط الحصول على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

وقررت وزارة التربية والتعليم قررت استبدال امتحانات نهاية العام للصفوف المذكورة بمشروعات بحثية، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحماية أبنائنا الطلاب.

٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي

من جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.