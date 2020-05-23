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محافظات

رابط الحصول على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

السبت 23/مايو/2020 - 05:26 م
رابط الحصول على نتيجة
رابط الحصول على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة
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عبد العزيز جمال
ظهرت نتيجة أبحاث صفوف النقل عام  ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برئاسة محمد عطية ظهور نتيجة أبحاث الطلاب على موقع المديرية.

وللحصول على النتيجة يمكنك الدخول على خلال موقع محافظة القاهرة أو مديرية التربية والتعليم ثم إدخال الرقم القومى للطالب والصف الدراسى المقيد به.

وقررت وزارة التربية والتعليم قررت استبدال امتحانات نهاية العام للصفوف المذكورة بمشروعات بحثية،  في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحماية أبنائنا الطلاب.

وللحصول على النتيجة اضغط هنا 

كما اعتمد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.

من جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.



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