رابط الحصول على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برئاسة محمد عطية ظهور نتيجة أبحاث الطلاب على موقع المديرية.
وللحصول على النتيجة يمكنك الدخول على خلال موقع محافظة القاهرة أو مديرية التربية والتعليم ثم إدخال الرقم القومى للطالب والصف الدراسى المقيد به.
وقررت وزارة التربية والتعليم قررت استبدال امتحانات نهاية العام للصفوف المذكورة بمشروعات بحثية، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحماية أبنائنا الطلاب.
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كما اعتمد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.
من جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.