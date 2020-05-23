بدون خطبة.. وزير الأوقاف يوضح لـ صدى البلد كيفية أداء صلاة العيد فى المنزل

واستند وزير الأوقاف في تصريحاته لـ " صدى البلد " الى بيان هيئة كبار العلماء بالنص: أنه في ضوء تعذر مراعاة الضوابط والتدابير الاحترازية في المصليات والساحات التي قد تعد في الخلاء وأن الخطر معها لا يزال قائما، فإن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ونحن معها ونؤكد على ما جاء في بيانها أنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت بالكيفية التي تصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، وأنه يجوز أن يصليها الرجل جماعة بأهل بيته – يعني الأسرة التي تعيش معه – داخل منزله أو داخل شقته، لا أن يجمع الناس على سطح العمارة أو في بدروم العمارة أو أمام العمارة لا يجوز، لأن الهدف ليس منع الصلاة إنما الهدف منع التجمعات، فلك أن تصلي في بيتك منفردًا وحدك ولك أن تصلي بزوجك وأبنائك بدون خطبة.

وشدد جمعة على عدة أمور ، الأول : هل تجوز صلاة العيد خلف المذياع أو التلفاز بما أننا بإذن الله تعالى سننقل صلاة العيد من مسجد واحد مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وارضاها) عبر شاشات التلفاز والمذياع، هل يجوز الصلاة خلف التلفاز أو المذياع؟ ما أكد عليه الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف المصرية أنه لا تجوز الصلاة خلف التلفاز أو خلف المذياع.