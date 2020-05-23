قمة الإثارة في الدوري الألماني.. 4 أهداف خلال 15 دقيقة من مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانفكورت

مرَّت 60 دقيقة من أحداث مباراة فريقي بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت، والنتيجة تشير لتفوق الفريق البافاري بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

فتتح ليون جروتسكا التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 17، بعد عرضية رائعة من توماس مولر، ووجهها بلمسة واحدة في مرمى فرانفكورت، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.





وفي الدقيقة 41، أضاف توماس مولر الهدف الثاني لبايرن ميونخ بعد عرضية رائعة من زميله ديفيز، ليستلمها مولر ويسددها في شباك فرانكفورت معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، عزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 46، بعد عرضية رائعة من زميله كومان.





وفي الدقيقة 52، قلص النمساوي مارتن هينتريجير، الفارق لآينتراخت من ضربة ركنية نفذها سباستيان رودي، ووجهها في شباك نوير معلنًا عن الهدف الأول.





وبعدها بـ 3 دقائق، وبنفس الوضعية، سجل هينتريجير الهدف الثاني لآينتراخت فرانكفورت .





وفي الدقيقة 60، سجل الأمريكي ألفونسو ديفيز الهدف الرابع للبافاريين، بعد خطأ دفاعي فادح في صفوف آينتراخت فرانكفورت.





ودخل بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من :