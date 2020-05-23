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أخبار العالم

125 رجل إطفاء يحاولون السيطرة عليه.. حريق هائل في مرسى سياحي بولاية كاليفورنيا.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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أحمد محرم
اندلع حريق هائل في مستودع ضخم مرسى فيشرمان وارف السياحي البحري الواقع في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن أكثر 125 رجل إطفاء هرعوا للسيطرة على الحريق، الذي التهم ربع مساحة المستودع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لولاية كاليفورنيا.

وأضافت القناة أن السلطات أخلت المرسى بالكامل من المتواجدين فيه، ولم تنجم إصابات بشرية عن الحريق الضخم.

وأدى الحريق إلى انهيار جزء من الرصيف البحري، وامتد لبنايتين فوقه، وهناك مخاوف بشأن امتداد النيران إلى مبنى ثالث.

وخصصت السلطات زورق إطفاء لحماية السفينة التاريخية إس إس جيريمياه أوبراين التي بُنيت إبان الحرب العالمية الثانية وترسو قبالة رصيف المرفأ، لمنع نشوب النيران فيها.
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