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أخبار العالم

إصابات فيروس كورونا في أوروبا تتخطى 2 مليون حالة

السبت 23/مايو/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا قد تخطت المليونين.

وحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail، تشير الدراسات إلى أن أقل من 15% من سكان الدول الأكثر تضررًا في أوروبا قد أصيبوا بالفعل، مما يترك الأغلبية ضعيفة في المستقبل. 

وأكد كبار الخبراء في بريطانيا أن القليل من المواطنين لديهم حصانة ومناعة قوية ضد  COVID-19، و أن الفيروس - المعروف علميًا باسم سارس - CoV - 2 - لن يزول في أي وقت قريب لأنه متكيف بشكل جيد مع البشر.  

ويتفق العلماء على أن العدوى لابد أن تعود للظهور في موجة ثانية في ظل غياب لقاح أو علاج لفيروس كورونا حتى الآن. 

وتوقع الخبراء أن الموجة الثانية من فيروس كورونا التاجي ستحدث خلال الشتاء المقبل وتتزامن مع موسم الأنفلونزا، الأمر الذي قد يتفاقم ويزيد عدد الحالات بالمستشفيات بالفعل.
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