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بين الناس

أهالى أرض اللواء يشكون انتشار القمامة

السبت 23/مايو/2020 - 09:46 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
 بعث احمد غالى أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى القراء بموقع صدى البلد الاخبارى ، يشكو فيها من تراكم القمامة بمنطقة ارض اللواء . 


اوضح غالى ان منطقة ارض اللواء تحديدا يمين المحور  بجانب سلم لبنان  تعانى من انتشار اكوام المقامة المعطلة حركة السير بالشارع وناشرة العديد من الامراض . 


وطالب غالى من الحى بسرعة العمل على حل المشكلة . 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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