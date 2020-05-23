أهالى أرض اللواء يشكون انتشار القمامة

بعث احمد غالى أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى القراء بموقع صدى البلد الاخبارى ، يشكو فيها من تراكم القمامة بمنطقة ارض اللواء .









اوضح غالى ان منطقة ارض اللواء تحديدا يمين المحور بجانب سلم لبنان تعانى من انتشار اكوام المقامة المعطلة حركة السير بالشارع وناشرة العديد من الامراض .









وطالب غالى من الحى بسرعة العمل على حل المشكلة .







