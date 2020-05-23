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أخبار البلد

تعقيم وتطهير ورفاهية.. فنادق كليوباترا شرم الشيخ والغردقة تحصل على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة

السبت 23/مايو/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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محمد الاسكندراني
حصلت فنادق كليوباترا بمدينتي شرم الشيخ والغردقة على علامة السلامة الصحية، وفقا لما أقرته وزارتا السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت الفندقية في بيانات رسمية، التزاما منها بالمعايير والاشتراطات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".
 
وتتيح فنادق كليوباترا عروضا خاصة في شرم والغردقة، بداية من إجازات عيد الفطر المبارك لتستمتع بالإجازة فى أمان وأجواء خلابة على أجمل شواطئ البحر الأحمر.

 
والفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة هي: كليوباترا لوكشري ريزورت نبق في شرم الشيخ، كليوبترا لوكشري ريزورت في الغردقة.

 
وتمتلك فنادق كليوباترا، أعلى مستويات الفخامة والرفاهية وتتميز بتقديم خدمات السياحة الآمنة لتنعم بالأمان وراحة البال لقضاء إجازتك.
 
وتلتزم فنادق كليوباترا بتعقيم وتطهير منشآتها بشكل كامل ومستمر عبر تطبيق الاشتراطات الاحترازية والطبية المقررة.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات، أسفرت عن أن أكثر  من ٧٠ فندقا استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وتم إعطاؤها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.


وتضمنت الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة لفتح الفنادق خلال العيد والتي جاء منها فنادق مجموعة كليوبترا، ضرورة الالتزام بنسبة الـ٢٥ ٪   لاستقبال النزلاء وتطبيق الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارتا الصحة والسياحة سواء في المطاعم او حمامات السباحة والشواطئ  بالإضافة إلى التأكيد علي ارتداء جميع القادمين الكمامات الواقية وفرض الغرامات المالية المقررة علي عدم المرتدين للكمامات علاوة علي إجراء الفحص الحراري

 
وللحجز والاستعلام في فنادق كليوباترا، على ارقام - +20693710850 - +20653590100 أو أون لاين عبر موقعنا www.cleopatraluxury.com
تعقيم وتطهير ورفاهية.. فنادق كليوباترا شرم الشيخ والغردقة تحصل على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة
تعقيم وتطهير ورفاهية.. فنادق كليوباترا شرم الشيخ والغردقة تحصل على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة
تعقيم وتطهير ورفاهية.. فنادق كليوباترا شرم الشيخ والغردقة تحصل على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة
تعقيم وتطهير ورفاهية.. فنادق كليوباترا شرم الشيخ والغردقة تحصل على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة
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