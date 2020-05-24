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حوادث

بسبب تهديد زوجها بطلاقها ورفضه عودتها.. انتحار ربة منزل وطفلتها بالحبة القاتلة

الأحد 24/مايو/2020 - 03:30 ص
إنتحار ربة منزل
إنتحار ربة منزل
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جمالات الدمنهورى
أقدمت ربة منزل وطفلتها على الانتحار بتناول الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال نتيجة رفض زوجها عودتها لمنزل الزوجية وحرمانها من ابنيها بسبب خلافات زوجية، بقرية فرهاش بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز حوش عيسي بوصول "ليلى. ش.ع "29 سنة، ربة منزل وتقيم بمنزل اهليتها بقرية فرهاش بدائرة مركز حوش عيسى وابنتها "ريهام.م.ح" عامين جثتين هامدتين ادعاء تناول قرص غلة سامة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى لمكان الجريمة وبسؤال أهلية المجنى عليه واشقائها، تبين وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها الذى يقيم بقرية أدفينا بمركز رشيد.


وتوصلت تحريات المباحث إلى ترك الزوجة منزلها والذهاب لمنزل عائلتها وبرفقتها أطفالها الثلاثة وقام اشقاءها باصطحابها وابناءها يوم وقفة عيد الفطر المبارك "ولدين وبنت" لمنزل زوجها لقضاء العيد والصلح بينهما، إلا أن الزوج رفض عودتها وقام بطردها وابنتها وقام باحتجاز الولدين وأخبرها بتطليقها  عقب انتهاء أيام العيد.

وكشفت تحريات المباحث أن المجنى عليها أصيبت بحالة نفسية سيئة  قامت على إثرها بمغافلة أفراد الأسرة وتناولت حبة الغلة القاتلة  وقامت بإعطاء ابنتها الطفلة حبة أخرى، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزى

وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. وأمر المستشار محمد شلبى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور الكلية  بتكليف إدارة البحث الجنائي  بسرعة التحرى حول الواقعة وظروفها.
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