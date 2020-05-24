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رياضة

طارق يحيى يستشهد بأحمد شوبير بقضية حق الزمالك في لقب نادي القرن

الأحد 24/مايو/2020 - 03:29 ص
طارق يحيى
طارق يحيى
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي طارق يحيى، عن اسرار جديدة يتهم من خلالها النادي الأهلي بالتلاعب في نتيجة لقب نادي القرن الذي توج به القلعة الحمراء عام ٢٠٠٠.

وعرض يحيى خلال برنامجه المذاع على فصائية الزمالك، فيديو خاص بالإعلامى أحمد شوبير خلال تقديمه أحد البرامج التلفزيونية، وهو يذكر واقعة حدثت في إحدى المؤتمرات الصحفية لقائمة المهندس محمود طاهر في انتخابات الأهلي الأخيرة، حيث حاول أحد الأشخاص تذكير أعضاء الجمعية العمومية بالمجهودات المضنية التي قدمها مصطفى مراد فهمي المرشح السابق على منصب نائب رئيس النادي، ويؤكد فيه دور الأخير في منح الأهلي لقب نادي القرن الإفريقي. 


وقال يحيى، إن كل زملكاوي مستمر في القضية ولن نلتفت الى المعارضين، وحال انتصار الزمالك سنسترد حقنا وسننظم احتفالات صاخبة، ولو لم نكسب القضية لن نخسر أي شيء وسيبقى الوضع على ما هو عليه، إلا أنه قد يعطي فرصة للنادي الغريم وجماهيره في الشماتة من النادي وهذا لن يهزنا.

وأضاف يحى أن، جماهير النادي الأهلي من حقها أن تسخر من الزمالك ولكن لا تنتقدونا في المطالبة بحقوقنا، لأن هناك أشخاص فرطوا في حق النادي ولن نسكت على حق الزمالك وجماهيره. 

وأكد يحيى، أنه يصله ردود أفعال داعمة من الجماهير البيضاء في جميع انحاء العالم وليس الدول العربية فقط. 

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