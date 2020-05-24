في أول أيام العيد..عمليات التنمية المحلية تتلقى شكاوى المواطنين

تتلقي غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية المركزية اليوم الاحد في اول ايام عيد الفطر المبارك، شكاوي المواطنين بشأن عدم تنفيذ الاحترازية التي اقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي صحة المواطنين.
واوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات ستتابع تطورات الوضع بالمحافظات علي مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظات.
كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).
وشدد الوزير علي قيادات المحليات التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالاسواق .
وأكد اللواء محمود شعراوى على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال اجازة عيد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا.