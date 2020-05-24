اشتباه في إصابة مسؤول بـ الأهلي بـ فيروس كورونا

أعلنت مصادر من داخل النادي الأهلى عن اشتباه الأطباء في اصابة وائل عزت مدير جهاز السباحة بالنادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يرقد حاليا في العناية المركزة.





وتواصل مجلس إدارة النادي الأهلي هاتفيا مع أحد اقارب وائل عزت وأكد دعم النادي له والوقوف بجواره في هذا الظرف الصعب.





وقال إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي : "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفى اخًا عزيزا لم تلده أمى، وائل عزت ،الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه فى وقت الزنقة.





وتابع :"ربنا يشفيك ويعافيك.. أرجو منكم الدعاء من القلب، فان الدعاء يرد القدر ويرفع البلاء.









جدير بالذكر أن عزت سيخضع الى مسحة كاملة في احد المستشفيات الخاصة، للتأكد من حالته.



