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محافظات

في أول أيام عيد الفطر.. إغلاق بوابات 61 شاطئا بالإسكندرية

الأحد 24/مايو/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
طالب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ، أو طريق الكورنيش، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، محافظ الإسكندرية.

وقال "رشاد" إن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أنه سيتم إغلاق طريق كورنيش الإسكندرية كاملًا، وعدم السماح بانتظار السيارات بها، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لفيروس كورونا ومنع التجمعات.

وقال الشريف، في تصريحات صحفية، إنه تم غلق كل ساحات انتظار السيارات الجراجات بطريق الكورنيش، وسيتم التعامل بحزم وقوة مع المخالفين للإجراءات، وإغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 61 شاطئًا، تمتد من أبوقير حتى أبوتلات.
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