في أول أيام عيد الفطر.. إغلاق بوابات 61 شاطئا بالإسكندرية

طالب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ، أو طريق الكورنيش، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، محافظ الإسكندرية.





وقال "رشاد" إن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



