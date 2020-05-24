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محافظات

أول أيام عيد الفطر .. استنفار أمني بالمنيا لتطبيق قرارات الحظر ومنع تجمعات المواطنين

الأحد 24/مايو/2020 - 09:53 ص
استنفار امني بالمنيا
استنفار امني بالمنيا
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ايمن رياض
تشهد محافظة المنيا اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك استنفارً أمنيا، حيث انتشرت قوات الشرطة في الشوارع وبمحيط المنشآت الحيوية.

وينفذ رجال الامن قرارات الحكومة بغلق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات لمنع الاختلاط ومواجهة فيروس كورونا.

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وأكدت مديرية الامن مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وأهابت بالجميع الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وشنت شرطة المسطحات المائية حملات مكبرة لمنع تسيير المراكب النيلية، وقامت شرطة التموين بحملات رقابية لضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وشهد محيط المنشآت الهامة والحيوية انتشارًا شرطيًا للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الفطر، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لتأمين المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة الطرق والشوارع والميادين والمناطق الحيوية.


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