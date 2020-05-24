مها نصار: أتقنت شخصية شقيقة الإرهابى هشام عشماوي بعد دراستي لسيناريو الاختيار

وأضافت "نصار" من خلال حوارها الخاص، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن أى ممثل يتمنى المشاركة فى مثل هذه الأعمال المشرفة.

وأشارت إلى أنها لم تتخيل المشاركة فى عمل درامى كبير مثل الاختيار، لذلك فقامت بدراسة الشخصية جيدًا عن طريق مراجعة السيناريو المكتوب والبحث عن أصل الشخصية.

وتابعت أن الفترة السيئة التي مرت بها مصر تعد من أصعب الفترات على البلاد وستظل عالقة فى أذهاننا، لذلك كنت أتمنى أن أقدم شخصية درامية بكامل تفاصيلها الحقيقة الصادقة.





وأكدت أنها لم تقابل شقيقة هشام عشماوى الحقيقة ولا أريد مقابلتها بالتأكيد، ولكنها اعتمدت على فيديوهات عشماوى المتداولة على الإنترنت مع مراجعة السيناريو الى جانب آراء الطب النفسى والفصل بين شخصيتى الحقيقية وبين العمل الدرامى.

