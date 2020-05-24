AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بدء تنفيذ محطتي محولات كهرباء لخدمة المناطق المختلفة بمدينة العاشر من رمضان

الأحد 24/مايو/2020 - 10:26 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه تم البدء في أعمال تنفيذ محطتي محولات كهرباء بجهد (٦٦/١١ ك.ف) وبتكلفة 135 مليون جنيه لكل محطة، وذلك  لخدمة المناطق المختلفة بمدينة العاشر من رمضان، وفي إطار تنفيذ أعمال المرافق للمناطق السكنية والصناعية بالمدينة.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية  مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أن المحطة  الأولى هي محطة محولاتS11" " بالمحور الغربي للمدينة، وستخدم الأحياء السكنية من الحي الـ٢٦ حتى الحي الـ٣٣ بما فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمحطة الثانية هي محطة محولات S13""، لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية.

اقرأ أيضًا:

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتنفيذ المحطتين لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

أضاف أن ذلك يأتي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل قطع الأراضى الصناعية المخصصة بالسادات والعاشر من رمضان

وزير الإسكان: استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة..غدا

تشمل مناطق سياحية وسكنية وخدمية.. تعرف على مكان مدينة الألعاب الأوليمبية ببورسعيد

رئيس جهاز العاشر من رمضان: جار استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة

جهاز تنمية العاشر من رمضان: تنفيذ المرحلة 4 من محور شمال بالمدينة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. وعمرو دياب يجري تحليل الفيروس

صلوا في بيوتكم من أعجب دروس وباء كورونا.. اعرف السبب

الإفتاء: الرسول حرص على تناول هذا الطعام قبل صلاة العيد

نجيب ساويرس مهنئا المسلمين بالعيد: متسيبوش الكورونا تمنعكم من الصحبة

عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير صالون تجميل.. وصفة طبيعية لتبييض وشد البشرة في العيد

الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

قول للزمان ارجع.. آخر مظاهر فرحة العيد في مصر قبل كورونا.. صور