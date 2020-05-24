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اقتصاد

حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر

الأحد 24/مايو/2020 - 10:40 ص
جهاز مدينة 6 أكتوبر
جهاز مدينة 6 أكتوبر
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آمنة عبدالعظيم
قاد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة لـ إزالة التعديات ورفع الإشغالات بمناطق الاتحاد التعاونى والحي الحادي عشر والحى الثاني عشر.

، وذلك برفقة المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الأحياء وبالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق.

وقال المهندس شريف الشربينى: تمكنت الحملة من إزالة ٣ جراجات عشوائية بالحي( ١١ ) مجاورات (٣-٤-٦)، وتم التحفظ على عدد ٤ مركبات  "توك توك" و٧ تروسيكلات، ودراجة نارية بالإضافة إلى معدة  كباش وشاكوش تكسير حفار وماتور شفط مياه.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أن الحملة أسفرت أيضًا عن رفع مخلفات فرز قمامة وخردوات قديمة من الحي الـ١٢ مجاورة ٤ عمارة ٣٤، كما تمت إزالة سور شجري وحديد وسلك وغرفة تربية كلاب والتصدي لتعدي على الطريق العام بجوار العمارة ٥٠ بالاتحاد التعاوني بمنطقة التوسعات الشمالية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضارى اللائق بها، مشيرًا إلى أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون.


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