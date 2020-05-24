AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالتكبيرات.. فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج بعيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 12:17 م
فرحة أبناء مصر العائدين
فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج
Advertisements
انجي هيبة
شاركت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس بالمدينة الجامعية للبنات أبناء مصر العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك.
 
ويقضى فوج أبناء مصر العائدين من الخارج  فترة الحجر الصحي المؤقت تنفيذا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
  
حيث حرصت رئيس الجامعة على التواجد بمقر المدينة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وبحضور الدكتور محمد القيشاوى مدير المستشفى الميدانى والسيدة هدى فرج أمين الجامعة المساعد.

وأطلقت تكبيرات العيد المسجلة فى بداية مظاهر الفرحة ثم تم توزيع أعلام مصر والحلوى والهدايا التذكارية على أفراد الفوج وسط أجواء تعكس الفرحة وضمن إجراءات احترازية مشددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة لمواجهة تفشى فيروس كورونا. 

وأعرب أفراد الفوج عن سعادتهم بحسن الاستقبال وتلك الأجواء المبهجة. 
بالتكبيرات.. فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج بعيد الفطر المبارك
بالتكبيرات.. فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج بعيد الفطر المبارك
بالتكبيرات.. فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج بعيد الفطر المبارك
بالتكبيرات.. فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج بعيد الفطر المبارك
بالتكبيرات.. فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج بعيد الفطر المبارك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الأزهر تستقبل الفوج السادس للعائدين من الخارج

بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور

مدينة طالبات جامعة القناة تستقبل فوجا من المصريين العائدين.. صور

شكرا لمصر .. رسائل العائدين من الخارج قبل الحجر بالمدينة الطلابية لجامعة القناة

تكبيرات عيد الفطر 2020 كاملة.. ومتى يبدأ وقتها

تكبيرات صلاة العيد.. عددها وكيفية أدائها فى البيت

ترشيحاتنا

ارتفاع تراخيص الاستثمار الأجنبي بالسعودية 20% بالربع الأول من 2020

بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. الفيروس يطارد دينا الشربيني ونجوم لعبة النسيان

أحمد خالد صالح: محظوظ بمشاركتي في الاختيار.. والمسلسل قبلة على جبين أسر الشهداء

شوبير: لاعب بمنتخب مصر نصب على الجوهري للمشاركة في مونديال 90.. فيديو

محبو ريم سامى يحتفلون بزفافها علي «حمادة»: «دي أحلى عروسة ولا إيه».. صور

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة .. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. جوهرة تهنئ متابعيها بـ عيد الفطر

أخطر مرحلة.. ماذا يحدث لمريض كورونا في المرحلة الثالثة؟

فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات