بالتكبيرات.. فرحة أبناء مصر العائدين من الخارج بعيد الفطر المبارك

شاركت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس بالمدينة الجامعية للبنات أبناء مصر العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك.

ويقضى فوج أبناء مصر العائدين من الخارج فترة الحجر الصحي المؤقت تنفيذا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

حيث حرصت رئيس الجامعة على التواجد بمقر المدينة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وبحضور الدكتور محمد القيشاوى مدير المستشفى الميدانى والسيدة هدى فرج أمين الجامعة المساعد.





وأطلقت تكبيرات العيد المسجلة فى بداية مظاهر الفرحة ثم تم توزيع أعلام مصر والحلوى والهدايا التذكارية على أفراد الفوج وسط أجواء تعكس الفرحة وضمن إجراءات احترازية مشددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.





وأعرب أفراد الفوج عن سعادتهم بحسن الاستقبال وتلك الأجواء المبهجة.