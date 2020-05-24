20 مستشفى تبدأ في تقديم خدمات الكشف عن مرضى كورونا بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن ضم 20 مستشفى صدر ومركزي وحميات وعام إلى مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم جميع الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات وتشخيص الحالة إكلينيكيا وحتى العزل وتلقى العلاج، وذلك بعد قيام وزارة الصحة برفع كفاءة تلك المستشفيات وتطويرها بالشكل المناسب، وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لممارسة دورها كمستشفيات للحجر الصحي، وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي تنفذها الدولة.









وقال محافظ الجيزة إنه تم اختيار هذه المستشفيات بناءً على ما أقرته اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة والسكان إلى محافظة الجيزة من قبل، وذلك وفق عدة معايير من حيث عدد الأسرة التي بها شبكات غازات طبية وعدد أسرة العناية المركزة المتكاملة وتوفر وحدات الغسيل الكلوي وأجهزة التنفس الصناعي بما يتناسب مع عدد الأسِرَّة.









وتشمل المستشفيات التي تم ضمها للحجر الصحي؛ مستشفى حميات إمبابة، والشيخ زايد التخصصي، ومنشأة القناطر المركزي، وصدر العياط، وأم الأطباء، وأم المصريين العام، والصف المركزي، والوراق المركزي، والبدرشين العام، وامبابة العام، وبولاق الدكرور العام، والتحرير العام، والحوامدية العام، وأطفيح المركزي، والعياط المركزي، وأبو النمرس المركزي، وأوسيم المركزي، و6 أكتوبر المركزي، و6 أكتوبر للتأمين الصحي، والواحات البحرية المركزي.









وأكد محافظ الجيزة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي كعامل أساسى في حماية المواطن هو وأسرته من الإصابة بالفيروس.









وأوضح أنه تم التوجيه بتنظيم فرق طبية من الطب الوقائي بالإدارات الصحية لتقديم التوعية اللازمة والإجراءات الاحترازية المطلوبة من المخالطين للحالات المصابة للحد من انتشار الفيروس.





يذكر أن وزارة الصحة أقرت بروتوكول العلاج خلال المرحلة المقبلة، ويشمل أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليًا، والمستوى الثاني معتدل منخفض، وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع" شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.







