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رياضة

صفقة جديدة في الطريق إلى برشلونة

الأحد 24/مايو/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية، عن حسم نادي برشلونة الإسباني، صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، أصبح مسئولو الإنتر، مقتنعين برحيل لاوتارو، عن الفريق الأول لكرة القدم، والانتقال إلى برشلونة، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاوتارو، رفض خلال الساعات الماضية، عرضًا من إنتر ميلان، لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، مفضلًا اللعب بجانب مواطنه ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني.

ويتفاوض برشلونة وإنتر حاليًا، على صيغة الصفقة، سواء بدفع الفريق الإسباني، قيمة الشرط الجزائي "111 مليون يورو"، أو إدخال بعض اللاعبين لتخفيض المبلغ المالي.
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