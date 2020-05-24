اخترقا إجراءات مواجهة كورونا.. الشرطة تضبط الرئيس النمساوي وزوجته

ضبطت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، رئيس البلاد، الكسندر فان دير بيلين ، وزوجته دوريس شميداور ، داخل أحد المطاعم في العاصمة فيينا متلبسا بخرق التعليمات الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.





وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال فان دير بيلين في تصريحات صحفية مع صحيفة كرونة تسايتونج إن الواقعة حقيقية، وأعرب عن اعتذاره عنها وقال:" "لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت".





وقالت الشرطة النمساوية إنها ضبطت الرئيس أثناء عملية تفتيش لمطعم مفتوح في وسط العاصمة، فيما قالت الصحيفة: "تم تفتيش المطعم في تمام الساعة الثانية عشر والثلث صباحا، وكانت هناك مشروبات على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم.





وتفرض القيود المعمول بها في النمسا على المطاعم والحانات أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تفتح أبوابها بعد الساعة الحادية عشرة مساء غرامات تصل إلى 30 ألف يورو.





وقالت وكالة الانباء الألمانية إن المطعم كان قد أغلق أبوابه بالفعل قبل وصول الشرطة، لكن الرئيس وزوجته ظلا جالسين في الحديقة. وقال الرئيس النمساوي: "أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ".



