عميد حقوق عين شمس: تطبيق الحظر خلال فترة العيد في صالح المواطنين

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس أن قرارت الحظر خلال فترة العيد الفطر المبارك في مصلحة المواطن حفاظا علي سلامة المواطنين ويجب عليهم الخوف علي أنفسهم و الالتزام بالخطة الاحترازية المقدمة من وزارة الصحة واتباع تعليمات الدولة فى حظر تجول .
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وشدد عبد المؤمن خلال تصريحات لصدي البلد علي جميع المواطنين الالتزام بالمنازل وعدم التعرض للمسأءلة القانونية وعدم التزاحم حتي لايتعرضوا إلى الحبس أو الغرامة وتطبيق القانون .
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وتابع عبد المؤمن إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع خارقي الحظر وتنتظرهم عقوبات مغلظة قد تؤدي إلى الحبس والغرامة لذلك يجب علي الجميع الالتزام بالمنازل أوقات الحظر خلال فترة العيد لنتخطي هذه المرحلة وأتباع جميع تعليمات أجهزة الدولة.
ومنذ إعلان فرض حظر التجول تواصل وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المواطنين وتطبيق صحيح القانون.
وكان رئيس الوزراء أعلن خلال مؤتمر صحفي ، عن عدد من الإجراءات المهمة التي من المقرر أن يتم العمل بها خلال فترة عيد الفطر ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا بعد انتهاء فترة عيد الفطر وهى :
- موعد الحظر خلال فترة العيد سيكون من الساعة 5 مساء الأحد القادم إلى 6 صباحا، و سيتم وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد وحتى الجمعة وإيقاف وسائل النقل الجماعي .