عميد حقوق عين شمس: تطبيق الحظر خلال فترة العيد في صالح المواطنين

ومنذ إعلان فرض حظر التجول تواصل وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المواطنين وتطبيق صحيح القانون.

وكان رئيس الوزراء أعلن خلال مؤتمر صحفي ، عن عدد من الإجراءات المهمة التي من المقرر أن يتم العمل بها خلال فترة عيد الفطر ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا بعد انتهاء فترة عيد الفطر وهى :







