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مرأة

من أمام حمام السباحة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار

الأحد 24/مايو/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنانة ماجد المصري، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت رانيا أبو النصر بإطلالة على أحدث صيحات الموضة،وهى جالسة أمام حمام السباحة احتفالًا بعيد الفطر.

وظهرت  رانيا أبو النصر ، مرتدية ملابس انيقة تميل الى الملابس الرياضية باللون الزيتى من البنطلون وسويت شيرت ونسقت معهم حذاء رياضى باللون الابيض.

وارتدت زوجة ماجد المصري نظارة كبيرة الحجم خطفت بها الأنظار، مع ترك شعرها الأسود الحريري منسدلا على كتفيها.

ووضعت المكياج الجريء المعتمد على الألوان الداكنة على الشفاه والعين.


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