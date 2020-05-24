تعرف على الموعد النهائي لعودة الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، من جديد، بعد فترة توقف اقتربت من 3 أشهر.





والنشاط الرياضي في إسبانيا، متوقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس " كورونا " المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من 5 ملايين و300 ألف شخص.





وأعطت الحكومة الإسبانية ، الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني والرابطة المحترفة، لعودة النشاط من جديد، بدءً من تاريخ 8 يونيو.





وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة، ترددت أنباء عن استئناف النشاط الرياضي في إسبانيا ، في يوم 12 أو 19 من شهر يونيو، لإعطاء فرصة للأندية، للاستعداد بشكل أفضل.





ووفقًا لصحيفة "إل ناسيونال"، منذ قليل، وجه خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ، خطابًا إلى الأندية المحترفة، يخبرهم فيه بأن عودة المسابقة، ستكون في الثانمن من شهر يونيو القادم.

وأشارت الصحيفة، إلى انتظار تيباس، رد فعل الأندية، على الموعد الذي حدده، قبل اتخاذ القرار النهائي.



