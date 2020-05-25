كيف تتأكد من تسليم البحث إلكترونيا.. تجارة القاهرة توضح لطلابها

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، القواعد العامة لتسليم الرسائل البحثية لطلاب فرق النقل.. أهمها أنه في حالة تقديم البحث من فريق طلابي يسلمه قائد البحث إلكترنيا.





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وأضافت الكلية، أنه يجب أن يتأكد الطلاب في حالة تسليم البحث، من خلال إرسال إيميل له خاص بعدها بعشرة دقائق.





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كما شددت الكلية على تسليم الأبحاث في المواعيد المحددة، والا يتأخر طالب عن ذلك الموعد، الذي يبدأ من 30 مايو الجاري، وحتى 15 يونيو المقبل.









وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر في جلسته 699 بتاريخ 18 أبريل الماضي، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبداله برسائل بحثية لطلاب فرق النقل في الجامعات والمعاهد المصرية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.