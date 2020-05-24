في أول أيام العيد.. محافظ المنيا يتابع التزام المواطنين بحظر حركة التنقل

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، التزام المواطنين بحظر حركة التنقل، بأحياء مدينة المنيا، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ومدى التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .
رافق المحافظ، خلال جولته، دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، وشملت الجولة شارع سكة تله وعزبة الخشابة وطريق مصر أسوان الزراعي وميدان بالاس وشارع عدنان المالكى .
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وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف الي الحفاظ على صحتهم، مؤكدا انها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التي يمر بها الوطن.
كما شدد المحافظ، على أصحاب السوبر ماركت، بضرورة الغلق طالما أنها لا تحتوى على خدمة التوصيل للمنازل، وضرورة اتباع تعليمات الدولة المصرية حفاظً على صحة المواطنين.
كان محافظ المنيا، تفقد صباح اليوم، كورنيش النيل، وشوارع مدينة المنيا، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى حي الأخصاص شمالا مرورًا بكورنيش النيل، حيث تابع المحافظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .