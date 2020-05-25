البحث العلمى تفتح الباب لطلبات الدعم المالى الكترونيا

وجهت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، دعوة لجميع الباحثين المنتمين لمجتمع البحث العلمي من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية والطلاب والفرق من المدارس والجامعات التقدم بطلباتهم للحصول على الدعم الكترونيًا من خلال نظام التقديم الإلكترونى قبل موعد الحدث بشهرين، حيث تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المالي طبقًا للشروط ونظام مؤسسي واضح و معلن و شفاف من خلال أربع آليات.





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وأشارت إلى أنه قبل التقدم لأى نوع من أنواع الدعم قراءة و التمعن فى ملف الإرشادات والشروط من هنا









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وآليات الدعم هي:





1- دعم جزئى لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية داخل مصر





2- دعم سفر الباحثين المصريين لحضور أنشطة علمية خارج مصر





3- دعم الباحثين والطلبة الموهوبين المشتركين فى مسابقات عالمية من مختلف الجامعات والمدارس





4- الدعم المادى للجمعيات العلمية المسجلة بالادارة العامة للجمعيات العلمية بالأكاديمية بغرض إقامة أو تنظيم (مؤتمر - ندوة - ورشة عمل .. إلخ)





كما انه لن ينظر إلى أي طلبات تقدم باليد أو بأي وسيلة أخرى غير الموقع الالكتروني، والهدف من دعم هذه الأنشطة هو المساعدة في خلق بيئة مشجعة لمجتمع البحث العلمي بكافة أطيافه، مما يتيح للكوادر العلمية المصرية مسايرة التقدم العلمي منخلال توفير فرص لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات و الإنجازات العلمية الحديثة من خلال البرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.









كما يساعد ذلك على دعم إيفاد الدارسين في أجازات دراسية ومهام علمية قصيرة للتدريب وتنمية الكفاءات، والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات والمعارض والمسابقات الدولية وكذا دعم الطلاب الموهوبين والفرق البحثية من طلاب المدارس والجامعات بهدف وجود تواصل واحتكاك مباشر بين الباحثين المصريين ونظرائهم بالخارج.