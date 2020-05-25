AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحث العلمى تفتح الباب لطلبات الدعم المالى الكترونيا

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:59 ص
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
Advertisements
نهلة الشربيني
وجهت أكاديمية  البحث العلمي والتكنولوجيا، دعوة لجميع الباحثين المنتمين لمجتمع البحث العلمي من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية والطلاب والفرق من المدارس والجامعات التقدم بطلباتهم للحصول على الدعم الكترونيًا  من خلال نظام التقديم الإلكترونى قبل موعد الحدث بشهرين، حيث تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المالي طبقًا للشروط ونظام مؤسسي واضح و معلن و شفاف من خلال أربع آليات.

أقرأ ايضا :

وأشارت إلى أنه قبل التقدم لأى نوع من أنواع الدعم قراءة و التمعن فى ملف الإرشادات والشروط من هنا 


أقرأ ايضا :

 وآليات الدعم هي: 

 1- دعم جزئى لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية داخل مصر

2- دعم سفر الباحثين المصريين لحضور أنشطة علمية خارج مصر

3- دعم الباحثين والطلبة الموهوبين المشتركين فى مسابقات عالمية من مختلف الجامعات والمدارس

4- الدعم المادى للجمعيات العلمية المسجلة بالادارة العامة للجمعيات العلمية بالأكاديمية بغرض إقامة أو تنظيم (مؤتمر - ندوة - ورشة عمل .. إلخ)

كما انه لن ينظر إلى أي طلبات تقدم باليد أو بأي وسيلة أخرى غير الموقع الالكتروني، والهدف من دعم هذه الأنشطة هو المساعدة في خلق بيئة مشجعة لمجتمع البحث العلمي بكافة أطيافه، مما يتيح للكوادر العلمية المصرية مسايرة التقدم العلمي منخلال توفير فرص لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات و الإنجازات العلمية الحديثة من خلال البرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.


كما يساعد ذلك على دعم إيفاد الدارسين في أجازات دراسية ومهام علمية قصيرة للتدريب وتنمية الكفاءات، والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات والمعارض والمسابقات الدولية وكذا دعم الطلاب الموهوبين والفرق البحثية من طلاب المدارس والجامعات بهدف وجود تواصل واحتكاك مباشر بين الباحثين المصريين ونظرائهم بالخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعيين رؤساء جدد لـ 6 إدارات بالبحث العلمي.. الأكاديمية خلية نشاط لا يتوقف.. برنامج جديد بالتعاون مع المركز الدولي للهندسة الوراثية.. ومقترحات لمواجهة كورونا

هجرس: أزمة فيروس كورونا أبرزت قدرة الجامعات المصرية على مواصلة العطاء والبحث العلمي

ترشيحاتنا

زوج أيتن عامر يهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها.. تعرف على ردها

مشهد مؤثر.. كلب يحمي جثمان شقيقته المتوفية بعيدا عن الطريق

أبطال لعبة النسيان ينقسمون بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. هؤلاء حللوا وآخرون التزموا بالعزل

وقوع زلزال أثناء حوار مباشر لرئيسة وزراء نيوزيلندا.. فيديو

يسرا تبكي على الهواء مع وائل الإبراشي.. اعرف السبب

نانسي زيدان ترسم العقيد أحمد منسي على وجهها في ثوان معدودة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

قبعة وسالوبيت.. بوسي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد وحش هيونداي الجديد أزيرا 2021 .. صور