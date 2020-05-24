رئيس جامعة حلوان يشارك الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك ..صور





فى إطار حرص جامعة حلوان على إدخال البهجة والسرور ورفع الروح المعنوية للمصريين العائدين من الخارج بعد استقبال الفوج الأول منهم فجر يوم الخميس الماضي بحضور الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، شارك سيادته اليوم أبناء مصر الموجودين بالحجر الصحي بمقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية فرحة عيد الفطر المبارك ، نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

و قد تم توزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال الموجودين مع ذويهم فى الحجر الصحى وقد أطفي ذلك جوا من المرح و البهجة عليهم .





وأوضح الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تحاول تخفيف الضغط النفسى على العائدين خلال فترة الحجر الصحي من خلال مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك.





وقد أعدت إدارة جامعة حلوان من قبل عند استقبالهم هدايا للسادة العائدين تتضمن مجموعة من الأدوات الطبية الوقائية وهدايا للأطفال إلى جانب توفير وسائل الترفيه وألعاب للأطفال وغرف مزودة بشاشات تلفزيونية مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية والوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.



