AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة حلوان يشارك الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك ..صور

الأحد 24/مايو/2020 - 10:49 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر

فى إطار حرص جامعة حلوان على إدخال البهجة والسرور ورفع الروح المعنوية للمصريين العائدين من الخارج بعد استقبال الفوج الأول منهم فجر يوم الخميس الماضي بحضور الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، شارك سيادته اليوم أبناء مصر الموجودين بالحجر الصحي بمقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية فرحة عيد الفطر المبارك ، نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
و قد تم توزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال الموجودين مع ذويهم فى الحجر الصحى وقد أطفي ذلك جوا من المرح و البهجة عليهم .

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تحاول  تخفيف الضغط النفسى على العائدين خلال فترة الحجر الصحي من خلال مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك.

 وقد أعدت إدارة جامعة حلوان  من قبل عند استقبالهم هدايا للسادة العائدين تتضمن مجموعة من الأدوات الطبية الوقائية وهدايا للأطفال إلى جانب توفير وسائل الترفيه وألعاب للأطفال وغرف مزودة بشاشات تلفزيونية مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية والوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي.

وقد أعرب أفراد الفوج الأول عن سعادتهم لاهتمام إدارة الجامعة بهم  وأشاد المصريون العائدون من الخارج بحرص الجامعة على تذليل الصعوبات كافة منذ وصولهم إلى المدينة الجامعية.
رئيس جامعة حلوان يشارك الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك ..صور
رئيس جامعة حلوان يشارك الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك ..صور
رئيس جامعة حلوان يشارك الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك ..صور
رئيس جامعة حلوان يشارك الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك ..صور
رئيس جامعة حلوان يشارك الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فرحة عيد الفطر المبارك ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة حلوان يكشف استعدادات استقبال العائدين من الخارج ..فيديو

بنخفف عن مستشفيات العزل.. جامعة حلوان تكشف دور المدن الجامعية

بكعك العيد.. جامعة بنها تستقبل العائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية بمشتهر.. فيديو وصور

أغان وطنية وهدايا.. رئيس جامعة حلوان يستقبل الفوج الأول من المصريين العائدين بحجر المطرية

الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج يشيدون باستقبال جامعة حلوان لهم

جامعة حلوان فى أسبوع.. تستقبل الفوج الأول من المصريين العائدين بحجر المطرية.. وكلية الاقتصاد المنزلى تعلن فتح باب التشعيب الإلكترونى

ترشيحاتنا

بـ شميز أبيض.. مى عمر تشعل السوشيال ميديا

متى يبدأ صيام الست من شوال؟.. تعرف على الوقت الصحيح

الزمالك يتراجع.. إزالة شعار الكاف من لافتة نادي القرن

العيد عيدين.. مستشفيات العزل تعلن أخبارا سارة بشأن كورونا

من علاقة حب للاتهام بسرقة 63 مليون.. القصة الكاملة لـ خلاف هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي بشعار الزمالك نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد

بالستان اللامع.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في العيد

بـ نصف ليمونة وطماطم.. اقضي على البثور السوداء