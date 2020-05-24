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رياضة

بعد جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون تحسم مصير مدرب الأحمال وأفراد الجهاز الفنى في الزمالك

الأحد 24/مايو/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الجلسة التي جمعت أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة و باتريس كارتيرون مدرب الفريق والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي بحضور أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك شهدت التحدث عن مصير مدرب الأحمال في الموسم الجديد.

 
وأشار المصدر أن باتريس كارتيرون تمسك بموقفه الرافض لضم مدرب أحمال جديد لجهازه الفني خلال الموسم المقبل مع الاكتفاء بالقوام الحالي بدون إجراء أي تغيير.

وكانت الجلسة التي تم عقدها شهدت الاتفاق على تمديد عقد كارتيرون مع الزمالك لمدة موسم جديد خاصة بعد قيادته للفريق للتتويج بالسوبر الإفريقي وكذلك السوبر المصري على حساب الترجي والأهلي.

وتمسك الفرنسي بعدم ضم أي عنصر جديد للجهاز الفني خلال الموسم المقبل مكتفيا بالعناصر الموجودة حاليا.

ويخوض لاعبوا الفريق الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس الكورونا.
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