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رياضة

تعرف على شروط الزمالك للاستغناء عن معروف يوسف

الأحد 24/مايو/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اشتراط مسؤولو النادي الحصول على مبلغ نصف مليون دولار نظير الاستغناء عن خدمات النيجيري معروف يوسف نهائيا لصالح نادي المقاولون العرب.

 وكان نادي الزمالك أعار معروف يوسف مطلع الموسم الجاري إلى صفوف ذئاب الجبل بعد انتهاء إعارته مع الشرطة العراقي.

وأبدى مجلس إدارة نادي المقاولون من قبل رغبتهم في التعاقد مع معروف بشكل نهائي، وذلك خلال اتصالات ودية جرت مع نظائرهم في الزمالك.

وتعتبر فرص عودة معروف يوسف إلى صفوف نادي الزمالك من جديد ضئيلة، في ظل تكدس قائمة اللاعبين الأجانب بالنادي الأبيض وعدم وجود مكان شاغر لقيد اللاعب النيجيري.

وأضاف المصدر أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع معروف عن طريق وكيله، وقاموا بمطالبته بالضغط على مسئولي المقاولون لدفع مبلغ النصف مليون دولار.

يأتي هذا  من أجل الاستمرار ضمن صفوف ذئاب الجبل في ظل رغبة أكثر من نادي محلي في الحصول على خدماته.
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