اهالى حدائق الاهرام يشكون سوء حالة الطرق

ارسل القاري محمد عبد الجواد شكوى الي صدي البلد يتضرر فيها من وجود طرق غير ممهدة لسير السيارات.
قال في شكواه نحن سكان شارع الثروة المعدنية بالبوابة الاولي بحدائق الاهرام نشكو عدم وجود طرق ممهدة تصلح لسير السيارات مما تتسبب هذه الطرق بحدوث حوادث كثيرة .
أضاف عبد الجواد أنه تم فرش الشوارع بالحصي الابيض الخاص بالرصف منذ عدة أشهر ولم يتم رصف الشوارع حتي الان .
طالب محمد عبد الجواد المسؤولين بسرعة استكمال رصف الشوارع رئفت بسكان المنطقة .
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