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بين الناس

اهالى حدائق الاهرام يشكون سوء حالة الطرق

الأحد 24/مايو/2020 - 10:50 م
تكسير الطرق
تكسير الطرق
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احمد قطب
ارسل القاري محمد عبد الجواد شكوى الي صدي البلد يتضرر فيها من وجود طرق غير ممهدة لسير السيارات. 

قال في شكواه نحن سكان شارع الثروة المعدنية بالبوابة الاولي بحدائق الاهرام نشكو  عدم وجود طرق ممهدة تصلح لسير السيارات مما تتسبب هذه الطرق بحدوث حوادث كثيرة .

أضاف عبد الجواد أنه تم فرش الشوارع بالحصي الابيض الخاص بالرصف منذ عدة أشهر ولم يتم رصف الشوارع حتي الان .

طالب محمد عبد الجواد المسؤولين بسرعة استكمال رصف الشوارع رئفت بسكان المنطقة .

يقدم موقع صدي البلد خدمة بين الناس لحل مشكلات القراء وللتواصل الاتصال علي ارقام 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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