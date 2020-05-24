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رياضة

بسبب حميد أحداد.. شكوى جديدة ضد الزمالك

الأحد 24/مايو/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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كشف عبد اللطيف مقتريض رئيس نادي الدفاع الجديدي عن لجوء النادي إلى لجنة فض النزاع بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للشكوي ضد الزمالك.

يأتي هذا  بسبب رفض مسئولي نادي الزمالك لدفع نسبة أعارة حميد أحداد لاعب الأبيض والمعار إلى الرجاء.

 وأضاف رئيس الدفاع الجديدي في تصريحات لصحيفة “هسبورت” المغربية: “نادي الزمالك رفض التجاوب معنا بعد أن راسلناه أكثر من مرة لارسال نسبة إعارة حميد احداد إلى الرجاء الذي يصاحبها أحقية الشراء”.

واكمل حديثه : “علي عكس الأهلي فالأمور جيدة معهم، وارسلوا لنا نصف المبلغ المقرر من إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، والنصف الآخر سيتم إرساله بعد عدة أيام”.

وينص العقد المبرم بين نادي الدفاع الجديدي والزمالك على دفع نسبة 20% من نسبة انتقال حميد احداد سواء على سبيل الاعارة أو البيع النهائي.
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