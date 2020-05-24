فضيحة تهز بريطانيا.. اتهام لاعب فى الدوري الإنجليزي باغتصاب سيدة جماعيا مع أصدقائه

اتهمت سيدة بريطانية أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز باغتصابها هو وأصدقاؤه عقب تخديرها









ورفضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الكشف عن اسم اللاعب صاحب الواقعة،





وقالت إن السيدة توجهت إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للحادثة وحررت شكوى بتعرضها لاغتصاب جماعي على يد اللاعب وعدد من أصدقائه.





واتهمت السيدة اللاعب وأصدقاءه بتخديرها عن طريق مخدِر وضِع الكحول في مشروبها الذي تناولته خلال حفلة أقيمت بشقة مستأجرة خلال فترة الحجر الصحي، وأنها وجدت نفسها في اليوم التالي عارية في السرير رفقة لاعب بالدوري الإنجليزي كان عاريًا هو الآخر وأخبرها أنهما مارسا الجنس سويًا.





ورفضت الشرطة البريطانية الإفصاح عن اسم اللاعب صاحب الواقعة .



