AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فضيحة تهز بريطانيا.. اتهام لاعب فى الدوري الإنجليزي باغتصاب سيدة جماعيا مع أصدقائه

الأحد 24/مايو/2020 - 11:43 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
Advertisements
قسم الرياضة
اتهمت سيدة بريطانية أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز باغتصابها هو وأصدقاؤه عقب تخديرها 


ورفضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الكشف عن اسم اللاعب صاحب الواقعة،

 وقالت إن السيدة توجهت إلى قسم الشرطة في اليوم التالي للحادثة وحررت شكوى بتعرضها لاغتصاب جماعي على يد اللاعب وعدد من أصدقائه.

واتهمت السيدة اللاعب وأصدقاءه بتخديرها عن طريق مخدِر وضِع الكحول في مشروبها الذي تناولته خلال حفلة أقيمت بشقة مستأجرة خلال فترة الحجر الصحي، وأنها وجدت نفسها في اليوم التالي عارية في  السرير رفقة لاعب بالدوري الإنجليزي  كان عاريًا هو الآخر وأخبرها أنهما مارسا الجنس سويًا.

ورفضت الشرطة البريطانية الإفصاح عن اسم اللاعب صاحب الواقعة .

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البريميرليج في خطر.. 50 لاعبا يرفضون استكمال الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف أسباب رفض زيارة وزير خارجية قطر للخرطوم

في أول أيام العيد.. استشهاد الطبيب أحمد النني بـ فيروس كورونا

29 حالة.. الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بـ كورونا

فضيحة تهز بريطانيا.. اتهام لاعب فى الدوري الإنجليزي باغتصاب سيدة جماعيا مع أصدقائه

بطل فيديو اجري يا شيخ: سكان منطقتي طلبوا إمامتي للصلاة.. وهربت بسبب سرينة الشرطة

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد