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رياضة

غضب في إسبانيا من لاعبي إشبيلية.. وبيان هام من لا ليجا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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عمر سلامة
بعثت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» بيانًا، اليوم الأحد، إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية المحترفين الـ 42، حيث أبدت الرابطة غضبها من عدم انضباط عدة لاعبين في فريق إشبيلية (بانيجا وأوكامبوس ومودو ولوك دي يونج)، والذين تجاوزوا البروتوكول الصحي للمجلس الأعلى للرياضة، وأقاموا وجبة مع شركائهم وأصدقائهم في اجتماع ضم أكثر من عشرة أشخاص.


وقال البيان: «في الساعات القليلة الماضية اكتشفنا أن بعض اللاعبين فشلوا في الامتثال للوائح الصحية، ويدل ذلك على الاسترخاء قبل هذه المرحلة الأخيرة من الرحلة، هذه المواقف غير مفهومة وغير مقبولة».


ونبهت «لا ليجا» الأندية إلى أن هذه المواقف لا يمكن أن تتكرر إذا أرادوا حقًا إنهاء الـ11 جولة المتبقية هذا الموسم.


وسيصر خافيير تيباس على هذه النقطة مرة أخرى الخميس المقبل في الجمعية العامة مع الأندية، بعد ما استغرقه الوصول إلى مرحلة إعادة بدء البطولة ربما في 12 يونيو .
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