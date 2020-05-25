يسرا: يجب أن تصبح النظافة أهم عاداتنا في المستقبل للوقاية من الأمراض.. فيديو

قالت الفنانة يسرا, إنه يجب أن تصبح النظافة من أهم عاداتنا في المستقبل للوقاية من وباء كورونا ومعظم الامراض المتفشية في المجتمع.





وأضافت يسرا خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي" المصرية, أنه لا يجب أن نتخذ أمر فيروس كورونا بالسخرية لانه وباء عالمي ولم يستطيع أحد ان يتحكم فيه أو يقضي عليه.





وتابعت يسرا, قائلة "أحنا عايشين أحسن من العالم.. حالتنا في الحجر اللي احنا فيه افضل بكتير من دول تانيه في العالم..في العالم برا صعب جدا انك تلاقي لقمة العيش بس هنا احنا بنلاقيها".





وأوضحت يسرا, أنها تفعل جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية والضوابط التي تحصنها من إصابتها بفيروس كورونا.





وأشارت إلي أن, هناك أشياء كثيرة في عملها بم تقم بها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا وحفاظا علي انفسهم من مخاطر الامراض.