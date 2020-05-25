محي إسماعيل يوجه رسالة لمتابعيه.. شاهد

شارك الفنان محي اسماعيل جمهورة بفيديو جديد له عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي للفيديوهات تيك توك.

ووجه محي اسماعيل رسالة لمتابعيه قائلا " ليست السعادة أن تملك كل شيء ولمت السعادة أن تستمتع بما لديك".



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محي إسماعيل: أقسم بالله العظيم مكنتش أعرف بـ مقلب رامز جلال.. فيديو

ووقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء الماضي والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.