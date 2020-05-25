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فن

بوسي شلبي تطمئن متابعيها على رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:41 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مصطفى كرم

طمأنت الاعلامية بوسي شلبي متابعي الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كوفيد-19 و دخولها مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

ونشرت بوسي شلبي صورة لها مع الفنانة رجاء وعلقت عليها قائلة "احب اطمن جمهور رجاء الجداوي لسه مكالمها وبطمنكم عليها هي احسن وبتشكركم كلكم وانشاء الله تقوم بالسلامه دعواتكم # رجاء_الجداوي".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

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