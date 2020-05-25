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أخبار العالم

لحظة القبض على إرهابي كبير يعمل لصالح أردوغان في ليبيا.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
نشر عدد من النشطاء الليبيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو، لحظة القبض على الإرهابي الداعشي محمد الرويضاني في الأراضي الليبية. 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" القبض على الإرهابي الداعشي محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني.

وكتب المسماري: " وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى ابوبكر الرويضاني احد اخطر عناصر داعش في سوريا".

وأشار إلى أن  محمد الرويضاني  انتقل الى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام . وقد ألقي القبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك.

وأضاف: هذا دليل آخر على العلاقة بين اردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.
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