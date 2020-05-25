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فن

كوني بخير أرجوكي.. شيريهان تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:38 ص
شيريهان ورجاء الجداوي
شيريهان ورجاء الجداوي
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مصطفى كرم

وجهت  الفنان شيريهان الدعم  لصديقتها الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت شيريهان صورة لها مع رجاء الجداوي عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر وعلقت عليها قائلة "‏كوني بخير أرجوكي يا أنيقة الفن المصري.. قومي لنا جميعًا بالسلامة يا أم أميرة صغيرتي وحبيبتي وإبنة قلبي، كوني بخير يا جدة روضة الجميلة.. إنهضي يا أمي بمنتهى الخير والصحة والحب كعادتك.. إنهضي حبيبتي كعادتك بمنتهى الإيمان و الإرادة والصمود والقوة والعزيمة والفن الراقي .. يااارب ..

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

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