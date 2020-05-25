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أخبار العالم

انخفاض الإصابات بكورونا بين أفراد الشرطة الأمريكية

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، عودة 5600 فرد تابع لها إلى عملهم، عقب الشفاء نهائيا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقال التقرير الصادر عن السلطات الأمريكية وفق ما نقلته شبكة سي ان ان إنه لا يزال 74 فردا من الشرطة الامريكية يحصلون على العلاج، من وسط 5739 إصابة بين أفراد الشرطة الأمريكية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وأكد التقرير أن إصابات أفراد الشرطة في ولاية نيويورك بدأ في الانخفاض التدريجي عقب الارتفاع الكبير الذي شهده خلال الفترة الماضية. 

وضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك، حيث أصاب 500 شرطي.

وذكرت مجلة "نيوزويك" أن 4111 ضابطا قاموا بأجازة مرضية من تفشي الفيروس في العاصمة الأمريكية، فيما تم تسجيل 170 حالة إصابة بالفيروس في قوات الإطفاء بالولاية.
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