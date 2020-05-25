معجبة تطلب من محمد نور مليون جنيه والفنان يرد.. تفاصيل

نشر الفنان وعضو فريق "واما" محمد نور صورة "سكرين شوت" لرسالة من معجبة، علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .





وطلبت المعجبة من محمد نور في الرساله: انا عارفة ان طلبي غبي بس لما تحس انك هتموت علي حاجه هتغير حياتك وتحسن مستواك وتلاقي من وراها خير اكيد هتجري وراها ، انا نفسي في حتة الارض دي لو تقدر تساعدني وتسلفني مليون جنيه وانا لو هتشغلني ليل نهار انا وجوزي هسدد تمنها قبل سبع سنين .





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علق محمد نور علي الصورة قائلا: فعلا جبارة والله وسبع سنين يفوتو هوا دا كونتكت بتاع العربيات اخره خمس سنين.





من ناحية أخري، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، اغنية "أمي"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور، ووزعها "زووم"، وكتبها أحمد علاء .





يذكر أن ألبوم "الصيف ابتدى" لـ محمد نور، شارك فيه عدد من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله.