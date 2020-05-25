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سيارات

تخفيضات العيد مستمرة.. قائمة أسعار إم جي mg اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:04 ص
mg 6
mg 6
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اشرف عطية
شهدت أسعار السيارات في مصر، كثيرا من المتغيرات الفترة الاخيرة خصوصا بعد اخر تخفيضات طرحتها شركات السيارات في مصر التي أثرت عليها هبوطًا خصوصا بعد تفشي وباء كورونا و فرض حظر التجوال في اطار الاجرائات الاحترازية لمواجهة الفيروس .

وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع قائمة اسعار ام جي mg في مصر من الوكيل بتحديث اليوم .


أسعار سيارات ام جي mg اليوم في مصر.

أسعار ام جي
ام جي 6
mg 6 تبدأ من 274.990 جنيه حتى 304.990 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ام جي 6

ام جي زد اس

mg zs تبدأ من 251.990 جنيه حتى 284.990 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ام جي زد اس

ام جي rx5
mg rx5 تبدأ من 319.990 جنيه حتى 369.990 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ام جي rx5

mg 5
mg 5 2020
ام جي 5 تبدأ من 209.990 جنيه حتى 244.990 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن mg 5


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