الميكروباص الطائش.. قتل شابين دهسا وأصاب الثالث واصطدم بسيارة قمامة في إمبابة ..صور

تجري نيابة إمبابة، تحقيقات موسعة في حادثة دهس ميكروباص لـ 3 شباب؛ ما أسفر عن مصرع اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح خطيرة.

وأشارت التحريات والتحقيقات الأولية، إلى أن سائق ميكروباص كان يسير بسرعة كبيرة؛ فاصطدم بشاب بشارع ترعة السواحل أمام الجمعية وأثناء هروبه اصطدم بشاب آخر، فحاول الأهالي اعتراض طريق السيارة لإيقافه ليصطدم بشاب ثالث ثم ارتطمت السيارة بعربة القمامة وانقلب الميكروباص.

تم نقل الشباب الثلاثة إلى المستشفى، ففارق اثنان منهم الحياة؛ متأثرين بإصابتهما، بينما يصارع الثالث الموت لتعدد إصاباته، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة إمبابة، وتمكنت من ضبط السائق وتحريز السيارة المتسببة في الحادث.

وصرحت النيابة بدفن الشابين المتوفيين، كما استعلمت من المستشفي عن حالة المصاب الثالث لسماع أقواله، واستدعت النيابة عددًا من شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة، كما استعلمت من المباحث الجنائية عن كاميرات مراقبة رصدت الحادث.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات لسائق الميكروباص مرتكب الحادث لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة وقت وقوع الجريمة.