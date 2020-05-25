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فيديو جراف

فيديوجراف.. وصفة محافظ الدقهلية لـ مرضى كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:28 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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منار شعبان
بدأت الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  رحلة علاجه الأسبوع الماضي عندما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى إلى زوجته .

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قال محافظ الدقهلية إنه شعر بالإرهاق بعد لقاء وزير الري لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة بالإضافة إلى أنه كان يجري العديد من الجولات الميدانية وفجأة شعر بإرهاق شديد وتواصل مع مسئول الصحة بالمحافظة وتم أخذ مسحتين وثبوت إصابته بكورونا وتم وضعه فى الحجر الصحى وبلغ عدد المخالطين له 51 شخصًا، وبعد إجراء المسحات لهم تبين سلبية عيناتهم.

وروى المحافظ تفاصيل رحلة علاجه أثناء الحجر المنزلي والذي اعتمد فيها على تناول المشروبات الطبيعية والتي كان لها دور كبير في تحسن حالته الصحية والتي نستعرض تفاصيلها من خلال الفيديوجراف التالي.
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