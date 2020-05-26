تعرف على سعر المتر بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر





وسجلت المدينة متوسط لسعر المتر للوحدات السكنية "شقق" نحو 11 ألف جنيه للمتر، وللفيلات نحو 18 ألف جنيه .





ونبدأ بالوحدات السكنية "شقق"، حيث سجلت منطقة الحى الــ12 أعلى سعر للمتر بمتوسط 17.5 ألف جنيه للمتر، تلتها منطقة الحى العاشر بمتوسط سعر 13 ألف جنيه للمتر.





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فيما أتت منطقة الحى التاسع فى المركز الثالث بسعر 11 ألف جنيه للمتر، وتبعها الحى الخامس بسعر 10 آلاف جنيه للمتر، ثم الحى الثالث بـــ9 آلاف جنيه للمتر ، وتساوى الحيين الأول والثامن فى المركز الخامس بمتوسط 8 آلاف جنيه للمتر.





وفى المركز السادس، يأتى الحيين 11 و13 بمتوسط سعر 7500 جنيه للمتر، ثم الحى السابع بمتوسط سعر 7300 جنيه للمتر، وأخيرا الحى الـــ16 بمتوسط سعر 6700 جنيه للمتر.





أما بالنسبة للفيلات، فسجل الـــ16 المركز الأول بمتوسط يتجاوز 40 ألف جنيه للمتر، وتلاه الحى السابع بمتوسط سعر 15 ألف جنيه للمتر، ثم الحى التاسع بمتوسط يتجاوز 6 آلاف جنيه للمتر.





يذكر، أن سعر الوحدة يختلف حسب وجودها داخل كمبوند سكني أو لا، وحسب نوعية التشطيبات المتاحة بها "كاملة التشطيب أو نصف تشطيب أو بدون تشطيب"، وكذا بحسب نوع الوحدة "شقة أو توين هاوس أو دوبلكس" ، وبحسب حصولها على حق استخدام جزء خاص من المسكن "رووف أو حديقة".





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