AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر المتر بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:00 ص
مدينة الشيخ زايد
مدينة الشيخ زايد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمات التعرف على أسعار الوحدات السكنية بـــ مدينة الشيخ زايد، التى تعد من أغلى المناطق السكنية والتجارية بمصر، كما تعد الشيخ زايد من أكثر المدن التى تلقي طلب كبير على السكن بها من كافة فئات الدخل.

وسجلت المدينة متوسط لسعر المتر للوحدات السكنية "شقق" نحو 11 ألف جنيه للمتر، وللفيلات نحو 18 ألف جنيه .

ونبدأ بالوحدات السكنية "شقق"، حيث سجلت منطقة الحى الــ12 أعلى سعر للمتر بمتوسط 17.5 ألف جنيه للمتر، تلتها منطقة الحى العاشر بمتوسط سعر 13 ألف جنيه للمتر.

اقرأ أيضا:

فيما أتت منطقة الحى التاسع فى المركز الثالث بسعر 11 ألف جنيه للمتر، وتبعها الحى الخامس بسعر 10 آلاف جنيه للمتر، ثم الحى الثالث بـــ9 آلاف جنيه للمتر ، وتساوى الحيين الأول والثامن فى المركز الخامس بمتوسط 8 آلاف جنيه للمتر.

وفى المركز السادس، يأتى الحيين 11 و13 بمتوسط سعر 7500 جنيه للمتر، ثم الحى السابع بمتوسط سعر 7300 جنيه للمتر، وأخيرا الحى الـــ16 بمتوسط سعر 6700 جنيه للمتر.

أما بالنسبة للفيلات، فسجل الـــ16 المركز الأول بمتوسط يتجاوز 40 ألف جنيه للمتر، وتلاه الحى السابع بمتوسط سعر 15 ألف جنيه للمتر، ثم الحى التاسع بمتوسط يتجاوز 6 آلاف جنيه للمتر.

يذكر، أن سعر الوحدة يختلف حسب وجودها داخل كمبوند سكني أو لا، وحسب نوعية التشطيبات المتاحة بها "كاملة التشطيب أو نصف تشطيب أو بدون تشطيب"، وكذا بحسب نوع الوحدة "شقة أو توين هاوس أو دوبلكس" ، وبحسب حصولها على حق استخدام جزء خاص من المسكن "رووف أو حديقة".

شاهد أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر المتر للشقق والفيلات بالتجمع الخامس

6000 جنيه متوسط سعر المتر للوحدات السكنية فى أكتوبر.. خدمات

تعرف على سعر المتر السكني بمصر الجديدة.. خدمات

يبدأ حجزها الأحد.. شروط وأسعار شقق دار مصر بـ5 مدن جديدة

يبدأ حجزها اليوم.. اعرف سعر شقق دار مصر في 5 مدن جديدة

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

ترشيحاتنا

علاج الاكتئاب بدون أدوية بـ 10 نصائح

حرب بالوكالة وتحريض .. طبيب مستشفى المنيرة المستقيل وصف مصر بلفظ خارج .. تفاصيل

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا

كورونا يتسبب في إصابة رئيس وزراء بريطانيا بضعف البصر.. فيديو

أخبار الفن.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي.. وفاة عبد النبي السيد الشهير بـ إتو

بعد الخفافيش.. قصة 3 مزارع موبوءة بحيوان جديد ينقل عدوى كورونا إلى البشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصفر.. هبة السيسي تتألق في ثاني أيام العيد

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها