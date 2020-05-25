أردوغان يرسل مقاتلين جدد لطرابلس .. حفتر: سنقاتل الاستعمار التركي حتى النصر

أكدت تقارير صحفية ليبية بإرسال قوات الرئيس التركي رجب أردوغان، لطائرات عسكرية محملة بالمرتزقة والسلاح لمليشيات طرابلس مواصلة بذلك اختراق القانون الدولي، في الوقت الذي تعهد فيه قائد الجيش الليبي بدحر قوات أردوغان.





وتحدث المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي عن ملاحقة المليشيات والقتال ضد تركيا.





وحث المشير رجال القوات الملسحة على القتال ضد ما وصفه بالاستعمار التركي حتى تحقيق النصر.





أفادت تقارير بهبوط طائرتين قادمتين من تركيا، تحملان أكثر من 300 من المسلحين والمقاتلين المرتزقة السوريين، في مصراتة شمال غرب ليبيا.





ووفق ما ذكر موقع "فلايت رادار" المتخصص بمراقبة حركة الطائرات حول العالم، فإن الطائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي"، وقد رصدتا أثناء تنقلهما من إسطنبول إلى مصراتة.





وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري ، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن انسحابات نفذها الجيش الليبي، لأن الأمر يتعلق بإعادة تموضع ضمن خطط عسكرية.





وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية حققت تحولات كبيرة خلال الساعات الـ72 الماضية، مؤكدا أن العمليات العسكرية لم تتوقف.



