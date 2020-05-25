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أخبار العالم

الحكومة ترد على هدنة المتمردين.. أفغانستان تفرج عن 100 معتقل من طالبان

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:12 م
عناصر طالبان
عناصر طالبان
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قسم الخارجي
أعلنت الحكومة الأفغانية، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الإفراج عن 100 سجين من حركة طالبان المتمردة الإرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وجرى إطلاق سراح المائة من السجن العسكري، كجزء من ردّ الحكومة على الهدنة المفاجئة التي أعلنها المتمردون بمناسبة عيد الفطر.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل إن "الحكومة أفرجت عن مائة طالباني من سجن باجرام".

وسبق إن صرح الرئيس الأفغاني أشرف غني، بأنه سيفرج عما يصل إلى ألفي عنصر من معتقلي حركة طالبان التي تسببت في الكثير من العمليات الإرهابية ضد الجيش الشرطة والمدنيين العزل.

ودعا غني الإرهابيين المتمردين إلى مواصلة الإفراج عن مسؤولين في قوات الأمن الأفغانية المحتجزين لديهم.
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