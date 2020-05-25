المأكولات والمشروبات التي تساعد في عملية الهضم

هناك العديد من المشروبات المتنوعة التي تسهل وتساعد على عملية الهضم فالجسم يحتاج لشرب العديد من السوائل التي يعد الماء أهمها، فالماء يعمل على الحفاظ على أنسجة الجهاز الهضمي وخلايا الجسم المختلفة، كما يعمل على توفير بيئة رطبة تسهل عملية نقل الطعام، بالإضافة إلى ذلك تحتاج الألياف أيضًأ للماء لتسهيل حركة الأمعاء فمن غير الماء تكون حركتها بطيئة مما يجعل الشخص يعاني من الامساك.
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية ،المأكولات والمشروبات التى تساعد فى عملية الهضم:
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بعض المأكولات والمشروبات التى تساعد فى عملية الهضم :
1_المياه :
اشربى من 8 الى 10 أكواب من الماء يوميا للمحافظة على مستوى الماء في الجسم.
2_الزبادى أو اللبن :
مصدر رائع للبروبايوتكس وهى خمائر تساعد فى عمليه الهضم لأنها تحسن حركة الأمعاء ولها دور فى الحماية من الإسهال أو الإمساك أو النخفه أو الغازات.
3_المشروبات الساخنه :
زنجبيل _ شمر . نعناع من المشروبات التي تساعد على الهضم.