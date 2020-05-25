المأكولات والمشروبات التي تساعد في عملية الهضم

1_المياه :

اشربى من 8 الى 10 أكواب من الماء يوميا للمحافظة على مستوى الماء في الجسم.





2_الزبادى أو اللبن :

مصدر رائع للبروبايوتكس وهى خمائر تساعد فى عمليه الهضم لأنها تحسن حركة الأمعاء ولها دور فى الحماية من الإسهال أو الإمساك أو النخفه أو الغازات.





3_المشروبات الساخنه :

زنجبيل _ شمر . نعناع من المشروبات التي تساعد على الهضم.