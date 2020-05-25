AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة زملكاوية.. محمد فضل الله يرفض تولي قضية نادي القرن

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:38 م
محمد فضل الله
محمد فضل الله
Advertisements
يسري غازي
جدد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية رفضه تولى أية ملفات قانونية للأندية المصرية يتم طرحها فى النزاعات أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. 

كانت أنباء ترددت بشأن تولى الثنائى الدكتور محمد فضل الله ومحمد بيومى خبراء اللوائح الرياضية ملف قضية نادي القرن بتكليف من نادي الزمالك أمام الفيفا.


وقال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : للتوضيح مرة أخرى لن أتولى أية ملفات قانونية " لأى جهة رياضية مصرية ضد أى جهة رياضية مصرية أخرى " فى أى منازعة رياضية أمام أى منظمة رياضية دولية حالياُ أو مستقبلًا .

وسبق للدكتور محمد فضل الله ان أعلن عن عدم تولى أى ملف خاص  بقضية نادي القرن أو أية ملفات أخرى تكون الأندية المصرية طرفا فيها استنادا إلى احترامه تعاقده مع الجهات الخارجية التى يعمل بها.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كلف المهندس هاني زادة عضو مجلس القلعة البيضاء لتولى ملف أزمة نادى القرن أمام الهيئات الرياضية الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فضل الله يكشف الجهة المختصة بحسم طعن الزمالك على عقوبة النقاز

من باس على رجلي لـ غرامة الفيفا.. قصة أزمة حمدي النقاز مع الزمالك كاملة

أخبار الرياضة| الكاف يكشف مصير مباريات دوري الأبطال.. الزمالك يدعم أبو ريدة في انتخابات الجبلاية.. رضا عبد العال يهاجم طارق حامد

يحسم الجدل.. محمد فضل الله: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

أخبار الرياضة.. اعتداء تجار مخدرات على عمرو وردة.. فايلر يطلب 4 صفقات جديدة.. حقيقة انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي

أخبار الزمالك .. اتجاه للتعاقد مع البدري .. ومحمد فضل: من حق النادي المطالبة بلقب نادي القرن

ترشيحاتنا

البنات مقابل المقاتلين.. الجيش الليبي يخترق مكالمة هاتفية بين قيادي الوفاق وآخر بـ سوريا.. فيديو

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

محمد ممدوح ينفعل بسبب الجدال بين إصابة الفنانة رجاء الجداوى ووفاة طبيب بفيروس كورونا

حرب بالوكالة وتحريض .. طبيب مستشفى المنيرة المستقيل وصف مصر بلفظ خارج .. تفاصيل

احترسوا.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول كعك العيد

خلية نايمة .. طبيب أزمة مستشفى المنيرة طلع إخوان .. القصة الكاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بكائها على المنسى.. 10 إطلالات لـ ليلى علوى تؤكد السن مجرد رقم

بالأبيض والجينز.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر