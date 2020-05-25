صدمة زملكاوية.. محمد فضل الله يرفض تولي قضية نادي القرن

جدد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية رفضه تولى أية ملفات قانونية للأندية المصرية يتم طرحها فى النزاعات أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.





كانت أنباء ترددت بشأن تولى الثنائى الدكتور محمد فضل الله ومحمد بيومى خبراء اللوائح الرياضية ملف قضية نادي القرن بتكليف من نادي الزمالك أمام الفيفا.









وقال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : للتوضيح مرة أخرى لن أتولى أية ملفات قانونية " لأى جهة رياضية مصرية ضد أى جهة رياضية مصرية أخرى " فى أى منازعة رياضية أمام أى منظمة رياضية دولية حالياُ أو مستقبلًا .





وسبق للدكتور محمد فضل الله ان أعلن عن عدم تولى أى ملف خاص بقضية نادي القرن أو أية ملفات أخرى تكون الأندية المصرية طرفا فيها استنادا إلى احترامه تعاقده مع الجهات الخارجية التى يعمل بها.





يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كلف المهندس هاني زادة عضو مجلس القلعة البيضاء لتولى ملف أزمة نادى القرن أمام الهيئات الرياضية الدولية.