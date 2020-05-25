هل أصيب محمود الخطيب بفيروس كورونا؟.. ندى ابنته تكشف الحقيقة

كشفت ندى ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي حقيقة اصابة والدها رئيس النادي بـ فيروس كورونا المستجد في ظل انتشاره حاليا في مصر.





وكتب ندي الخطيب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله بابا كويس وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتطلع شائعات".





وأضاف : "ربنا يبعد اي شر يا رب شكرا لكل اللي كلموني وبعتوا ..احنا الحمد لله كويسين ".









يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا ظهر الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة بالمقر الرئيسي بقلعة الجزيرة.





ويناقش الخطيب مع اللجنة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.





ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.