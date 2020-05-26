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مرأة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:04 ص
زوجة علي ربيع
زوجة علي ربيع
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هاجر هانئ
حرصت ندى محمود زوجة نجم مسرح مصر علي ربيع على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها.

تألقت زوجة علي ربيع فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تى شيرت أبيض بسيط لا يحمل أى نقوشات و نسقت معه بنطلون جينز مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.

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ولم تتكلف زوجة على ربيع فى ارتداء الإكسسوارت و لكنها أعتمدت على كل ما هو بسيط، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها.

ووضعت زوجة علي ربيع مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها وكشفت عن جمال ملامحها، وقد نالت إطلالة زوجة علي ربيع إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

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